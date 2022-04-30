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Факты / Украина

РФ сосредоточила в Черном море три корабля с крылатыми ракетами Калибр

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
РФ сосредоточила в Черном море три корабля с крылатыми ракетами Калибр

В Черном море сейчас находятся три российских корабля с крылатыми ракетами Калибр. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, корабли Черноморского флота РФ продолжают наносить ракетные удары по территории Украины.

— Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Также ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении. В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр. Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет, – объяснил Мотузяник.

На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с начала полномасштабной войны запасы ракет в России сократились более чем вдвое.

В целом РФ выпустила по Украине уже более 1300 ракет. Анна Маляр также подчеркнула, что тот запас ракет, который россияне уже использовали для поражения нашей территории, нельзя пополнить так быстро. Для этого нужно несколько лет.

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