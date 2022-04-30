От рук российских захватчиков в Украине погибли 219 детей, почти 400 ранены

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали 617 детей. По состоянию на утро 30 апреля уже известно о 219 погибших детях, ранения получили более 398.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 44, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.

Но в Офисе генпрокурора говорят, что эти цифры не окончательны, поскольку их еще пытаются установить в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, 1 570 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. 111 из них разрушены полностью.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 66 дней. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, жилым районам, критической и гражданской инфраструктуре.