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Факты / Украина

Выпустили около 40 мин: оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Выпустили около 40 мин: оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ

Российские военные обстреляли Черниговскую область. Пограничники зафиксировали обстрелы с территории России в районе украинского пункта пропуска Сеньковка.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По информации пограничников, Россия сделала около 40 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Пограничные наряды в результате обстрела не пострадали.

Также в Госпогранслужбе рассказали, что российские оккупанты вели воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы Горск и Добрянка.

Утром 29 апреля оккупанты с территории России обстреляли Сумщину. Пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище.

Враг бил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время второго обстрела оккупантов мины рвались на окраины одного из этих сел.

На 66-е сутки полномасштабной войны в Украине на Слобожанском направлении россияне пытаются удерживать занятые позиции и открывать огонь по подразделениям Вооруженных сил.

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На Северском направлении подразделения врага обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово. Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Госпогранслужба

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Источник: Госпогранслужба

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