Российское военное командование готовится к новым масштабным потерям своей живой силы и техники в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения 30 апреля.

Владимир Зеленский поздравил пограничников Украины, защищающих границы государства еще с 2014 года и были первыми, кто встретил врага.

Президент Украины также часть своей речи произнес на русском.

– Нам известно, что российское командование готовится к новым масштабным потерям. В те подразделения, состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен набирают новых людей. Со слабой мотивацией, со слабым боевым опытом – они просто хотят набрать необходимое количество, чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения, – сказал он.

По его словам, российское командование прекрасно понимает, что в ближайшее время будут убиты еще тысячи российских солдат, а тысячи будут ранены.

– Но зачем это русским солдатам? Зачем это русским родным? Российские командиры лгут своим солдатам, когда говорят, что их ждет хоть какая-нибудь серьезная ответственность за отказ воевать и при этом не рассказывают о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие плановые потери ожидаются у генералов. Каждый русский солдат может спасти свою жизнь. Но лучше выжить в России, чем потерять жизнь на нашей земле, – сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что украинские Вооруженные силы уничтожили уже более тысячи российских танков, около 200 самолетов и 2,5 тыс. боевых машин.

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— Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей земле. Но эта война ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве, – сказал президент.

В то же время президент рассказал, что оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине и Одессе, в результате чего была уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта.

Президент Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидает нефтяных ограничений против России. Он отметил, что справедливым ограничением российской нефти будут любые попытки обойти продажу энергоносителей через так называемые нефтяные смеси.

– Если любая компания будет помогать торговать России, то она так же должна получить санкции. Любое спонсорство в интересах российской военно-террористической машины должно прекратиться, – сказал президент.

Он рассказал о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Борисом Джонсоном и президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

Президент также отчитался о прогрессе в восстановлении деоккупированных территорий: восстановление дорог, зданий, разминирование взрывчатых предметов.

— Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем, Украина будет свободной. Будут уволены и Херсон, и Новая Каховка, Бердянск, Мелитополь, Днепрорудный и все другие временно оккупированные города и общины, где оккупанты изображают из себя хозяев. Украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву, вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия не может обеспечить даже на своей территории, — сказал Владимир Зеленский.

Он также сообщил о подписании указа о награждении 133 нацгвардейца, из которых одиннадцать – посмертно.