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Факты / Украина

Бойцы 54 ОМБр имени Мазепы разбили группу боевиков “ДНР”: дрон снял момент попадания

Наташа Тарчевська редактор ленты
Бойцы 54 ОМБр имени Мазепы разбили группу боевиков “ДНР”: дрон снял момент попадания

Украинские бойцы 54 ОМБр имени гетмана Мазепы из Донецкой области уничтожили несколько единиц техники и оккупантов в Старомихайловке. Поселок находится под контролем боевиков “ДНР”.

Скопление врага заметили разведчики боевой группы К2 во время аэроразведки. После этого командование дало приказ нанести огневое поражение на опережение.

— С помощью одного из славных подразделений 54 ОМБр был нанесен удар и в результате которого было уничтожено несколько единиц смертоносной техники русни, а еще отправилось слушать песни кобзона несколько оккупантов запоребрика. Итог работы вы сами увидите. Слава Украине! – написали бойцы.

Точное количество уничтоженной техники и живой силы противника устанавливается.

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