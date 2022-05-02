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Факты / Украина

Дома шатаются: оккупанты продолжили обстреливать Мариуполь после эвакуации с Азовстали

Илья Нежигай редактор ленты
маріуполь

Захватнические войска Российской Федерации начали обстрел завода Азовсталь в Мариуполе сразу после окончания первого этапа эвакуации.

Об этом в своем Telegram канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– После окончания эвакуации из Азовстали россияне снова открыли огонь по заводу, – сообщил Андрющенко со ссылкой на слова командира 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Дениса Шлеги.

Сам советник мэра Мариуполя добавил, что из города поступает информация о звуках обстрелов.

— Снова канонада такая, что даже Левобережья дома шатаются. Нет эмоциональных сил всё это комментировать. Наши защитники просто настоящие герои. Невозможно понять, как они держатся, – написал Петр Андрющенко.

Он добавил, что благодаря их сопротивлению 66 день россияне не могут назвать Мариуполь оккупированным.

— Земной поклон и безмерная благодарность каждому Защитнику Мариуполя. Вы настоящая Сталь Азова, – сообщил советник городского головы Мариуполя.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что эвакуация гражданского населения из Азовстали в Мариуполе уже началась с помощью сотрудников Организации Объединенных Наций. Впоследствии он сообщил, что первый этап эвакуации прошел успешно, а уже завтра, 2 мая, в 8 утра состоится следующий этап эвакуации.

В то же время 1 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что военные, находящиеся на комбинате Азовсталь в Мариуполе, также будут эвакуированы.

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Источник: Андрющенко Time

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Фото: Depositphotos

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