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Обстрел Харьковщины: повреждены дома, учебное заведение и хозяйственные здания

Анастасия Гевко редактор ленты
Обстрел Харьковщины: повреждены дома, учебное заведение и хозяйственные здания

Агрессоры из Российской Федерации снова открыли огонь по Богодуховщине на Харьковщине. Об этом в воскресенье, 1 мая сообщила Харьковская городская прокуратура.

– При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, утром 1 мая 2022 российские военные обстреляли села Уды и Барановка в Богодуховском районе, – говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Telegram.

Как уточняется, в селе Уды в результате обстрела оказались повреждены два жилых дома и учебное заведения.

В то же время в селе Барановка получили разрешения хозяйственные помещения фермерского хозяйства.

Досудебное расследование произошедшего проводят следователи управления СБУ в Харьковской области.

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