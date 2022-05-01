Оккупационные войска России во время войны против Украины пытаются агитировать население старыми агитками, которые использовались еще со времен военных компаний РФ в Чечне.

Как рассказал украинский блогер Антон Птушкин, одну из таких агиток нашли в Черниговской области.

Открытка начинается с обращения к “гражданам Чеченской Республики”.

— “Граждане Чеченской Республики!” Так начинается открытка с агитационного снаряда (красная штука на фоне), по которому русская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям. Я не знаю, как снаряды времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то, – написал Пушкин.

На опубликованном блоггером фото можно увидеть как открытку, так и сам агитационный снаряд. В агитке Командование объединенной группировки русских войск обращается к жителям Чечни.

– Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чужие интересы: интересы местных денежных магнатов, руководителей террористов, грабителей и убийц, политических авантюристов всех мастей.

Басаев, Хаттаб, Удутов и ряд других зарабатывают грязные деньги на вашей крови. Их дни сочтены. Многие из них уже бежали из Чечни, не дожидаясь справедливого возмездия, – говорится в российском обращении к чеченцам, разбросанным на Черниговщине.

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Фото: Антон Птушкин