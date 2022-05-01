Украинские военные зафиксировали активизацию вражеского флота после того, как ВСУ нанесли удар по острову Змеиному.

Об этом на странице оперативного командования Юг в Facebook сообщил офицер Владислав Назаров.

По его данным, ночью подразделения ВСУ на Херсонщине и Николаевщине продолжали ведение боевых действий на занятых рубежах.

– Вражеские подразделения активных наступательных действий не вели, очевидно, пытаясь аккумулировать силы и восстановить технику, вместе с тем, не прекращая артиллерийско-минометные обстрелы наших позиций, – рассказал он.

По данным офицера, в море была зафиксирована активизация сил вражеского флота.

— После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа Раптор противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих остающихся на острове подразделений, — говорится в сообщении.

Он добавил, что оставшиеся вражеские корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

— Так что алгоритм действий при воздушной опасности остается актуальным, избегание массовых скоплений людей — уместно, восприятие информации и ее проверка должны быть критическими, — сказал он.

Владислав Назаров добавил, что враг продолжает ведение воздушной разведки с помощью БПЛА, а подразделения ВСУ – точно их уничтожают. Так, например, очередной российский Орлан-10 был уничтожен украинскими военными.

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В то же время, при обстреле артиллерийско-минометными снарядами по Николаевщине, враг попал в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

– Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших, — рассказал офицер Назаров.

Он добавил, что в Одесской области враг продолжает отслеживание обстановки также с применением беспилотных разведчиков. При попадании противовоздушной обороны вражеский прибор Орлан-10 ликвидирован.

Источник: Оперативное командование Юг