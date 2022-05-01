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Факты / Украина

В Черном море активизировался флот РФ после удара ВСУ по острову Змеиный

Илья Нежигай редактор ленты
В Черном море активизировался флот РФ после удара ВСУ по острову Змеиный

Украинские военные зафиксировали активизацию вражеского флота после того, как ВСУ нанесли удар по острову Змеиному.

Об этом на странице оперативного командования Юг в Facebook сообщил офицер Владислав Назаров.

По его данным, ночью подразделения ВСУ на Херсонщине и Николаевщине продолжали ведение боевых действий на занятых рубежах.

– Вражеские подразделения активных наступательных действий не вели, очевидно, пытаясь аккумулировать силы и восстановить технику, вместе с тем, не прекращая артиллерийско-минометные обстрелы наших позиций, – рассказал он.

По данным офицера, в море была зафиксирована активизация сил вражеского флота.

— После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа Раптор противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих остающихся на острове подразделений, — говорится в сообщении.

Он добавил, что оставшиеся вражеские корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

— Так что алгоритм действий при воздушной опасности остается актуальным, избегание массовых скоплений людей — уместно, восприятие информации и ее проверка должны быть критическими, — сказал он.

Владислав Назаров добавил, что враг продолжает ведение воздушной разведки с помощью БПЛА, а подразделения ВСУ – точно их уничтожают. Так, например, очередной российский Орлан-10 был уничтожен украинскими военными.

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В то же время, при обстреле артиллерийско-минометными снарядами по Николаевщине, враг попал в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

– Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших, — рассказал офицер Назаров.

Он добавил, что в Одесской области враг продолжает отслеживание обстановки также с применением беспилотных разведчиков. При попадании противовоздушной обороны вражеский прибор Орлан-10 ликвидирован.

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Источник: Оперативное командование Юг

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