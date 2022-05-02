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Факты / Украина

В Генштабе ВСУ работал российский шпион, его уже задержали – Арестович

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Генштабе ВСУ работал российский шпион, его уже задержали – Арестович

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который работал в Генеральном штабе ВСУ.

Об этом вечером 1 мая заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Личность задержанного пока не разглашается: известно, что СБУ задержала сразу несколько шпионов РФ, однако только он один работал в Генштабе ВСУ.

– СБУ “берет” российских шпионов. Один из этих шпионов – сотрудник ГУ Генштаба ВСУ. У них была задача сбить пассажирский самолет на территории России или Беларуси, обвинить в этом украинскую сторону, — уточнил Арестович.

Советник руководителя ОП также добавил, что агенты РФ планировали сделать это посредством переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) украинского производства.

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