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Факты / Украина

Уникальные кадры: Азов показал операцию по эвакуации людей с Азовстали

Анастасия Гевко редактор ленты
Уникальные кадры: Азов показал операцию по эвакуации людей с Азовстали

В воскресенье, 1 мая, защитники из полка Азов передали уникальные кадры с сегодняшней операции по спасению людей из завода Азовсталь в Мариуполе.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк Азов, Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей, – подчеркнул он в заявлении, опубликованном на его канале в Telegram. 

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