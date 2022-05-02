Враг готовится атаковать Днепропетровщину и продолжает обстреливать жилые районы Харьковщины и Донбасса.

Об этом во время вечернего обращения в конце 67-го дня войны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из Азовстали. После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран предложений – наконец. Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня, — сказал президент Украины.

Он сообщил, что удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий на Азовстали.

Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать команда Офиса президента. Об этом ранее сообщали местные власти Мариуполя.

— Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра, — сказал президент.

Президент также поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и реализации гуманитарного коридора, в частности, ООН и Международном комитете Красного Креста.

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Владимир Зеленский назвал переговорный процесс с Россией очень сложным.

— Если бы сложно не было, уже удалось спасти более 350 тыс. человек из районов боевых действий, — сказал он.

Президент Украины также рассказал о переговорах со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая накануне посетила Киев.

— Провели с госпожой Пелоси четыре часа. Очень предметные, многоаспектные переговоры об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, оборонных поставках, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами. Поблагодарил за возрожденную историческую программу ленд-лиза, которая однажды уже помогла защите свободы в Европе, так что может сделать это во второй раз, — сказал президент.

Он также обсудил конкретные направления, как именно может работать ленд-лиз, чтобы максимально усилить оборону Украины. Президент Зеленский также наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги.

Украинский глава государства также рассказал, что враг продолжает наносить удары по территориям Украины.

— То, что они (россияне, — Ред.) выбирают себе за мишени, еще раз доказывает, что война против Украины для русской армии – это война на истребление. Били по складам агропредприятий, разрушили склад с зерном, обстреляли склад с удобрениями, продолжили избивать по жилым кварталам в Харьковской области, на Донбассе и т.д. Подтягивают силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать наши города и общины на Днепропетровщине. Что может стать стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю. Разрушенные жизни людей, сожженное или украденное имущество России ничего не даст, – сказал президент.

Он добавил, что такие действия врага только увеличат токсичность России и увеличат количество людей, способствующих изоляции государства-агрессора.

Верховный главнокомандующий добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают отвечать захватчикам и буду отвечать, пока кафиры не покинут земли Украины.

Он добавил, что с 24 февраля уже 143 украинца получили звание Героя Украины, а более 10 тысяч отмечены другими государственными наградами.