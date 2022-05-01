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Факты / Украина

Как пересечь границу с животным: правила для украинцев изменились

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кот в переноске

На фоне полномасштабного вторжения России, огромное количество украинцев были вынуждены пересечь границу — многие делали это со своими домашними любимцами. Это было возможно по упрощенной процедуре без документов. Однако теперь так сделать не получится.

На сайте польского Главного ветеринарного инспектората опубликована подробная информация о пересечении границы с животным.

Разрешено пересекать границы Польши с домашним питомцев в случае выполнении всех правил:

  • животное имеет микрочип для идентификации, а также вакцинирована от бешенства;
  • имеет серологический тест на наличие антител против бешенства;
  • имеет паспорт ЕС или аналогичный документ о состоянии здоровья.

Если таких документов нет — необходимо уведомить об этом компетентное лицо, подать заявку и пересечь границу по упрощенной процедуре. Ограничения касаются владельцев кошек, собак и хорьков, которые собираются пересечь границу Польши.

Исключения действуют только для животных, которым не выполнилось 8 недель — в таком случае нет необходимости в чипировании и вакцинации против бешенства. Однако после наступления 8 недель, домашнего питомца нужно вакцинировать.

Сейчас на границах появилась новая тенденция — украинцы массово возвращаются домой. За сутки 30 апреля через западные границы в Украину прибыли почти 40 тыс. людей, из которых около 36 тыс. – украинцы. Днем ранее показатель быть на уровне 35 тыс. человек.

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Фото: Depositphotos

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