Дождевая вода и тарелка супа на четырех: история многодетной матери из Мариуполя

Журналисты издания BBC рассказали историю многодетной матери, которая с тремя маленькими дочками эвакуировалась из Мариуполя. Пока отец девочек воюет на передовой, Юлия находится в Польше и готовится к переезду в Британию.

В своей дом в Уэльсе женщину пригласила ее давняя подруга Наталья, долгое время дружившая с Юлией. Она была глубоко поражена ​​рассказами об ужасах блокадного Мариуполя.

– Дети постоянно просили есть, поэтому она пыталась кормить их перед сном, чтобы они не засыпали голодными, – рассказывает Наталья.

Сама же многодетная мать рассказала, что в первые дни бомбардировки Мариуполя их дом был уничтожен. Долгое время вместе с детьми (девочкам три, шесть и одиннадцать лет) она пряталась в подвале без воды, электричества и даже туалета.

– У нас была небольшая тарелка супа на троих детей каждый день… И один стакан воды, – вспоминает многодетная мать.

Когда недостаток воды стал критическим, Юлия раздобыла несколько кастрюль: их она выставляла на улицу в ожидании дождей. Со временем ее средняя дочь заболела, однако лекарство, оставшееся в разбомбленном доме, достать не удалось.

– У меня были деньги, но я ничего не могла купить, потому что нигде ничего не было, все сломали, разграбили и уничтожили, — говорит Юлия.

По информации BBC, сейчас семья живет в Польше: между тем Наталья делает все возможное, чтобы помочь Юлии и ее семье получить статус беженцев в британском Уэльсе.