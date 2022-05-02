Хотим мира: Резников пообщался с детьми, пережившими оккупацию под Черниговом

В рамках рабочего визита министр обороны Украины Алексей Резников посетил Черниговскую область.

Кроме вручения наград защитникам Чернигова, он пообщался с детьми, пережившими рашистскую оккупацию.

Маленьких местных жителей Алексей Резников встретил на детской площадке у разрушенного храма. В разговоре с ним мальчики рассказали, через что им пришлось пройти.

– Выходили, есть готовили, спали… Холодно было. Сейчас настроение хорошее, — сказал один из мальчиков.

На вопрос министра, чего им сейчас хочется больше всего, дети ответили одним словом – Мира. Алексей Резников пожал руку всем мальчикам и заверил, что Украина обязательно победит.

Министр обороны также посетил сельскую школу в Ягодном, которую оккупанты превратили в место удержания местных жителей. Они закрывали людей в подвалах, морили голодом и запрещали выходить на улицу.

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– Это поведение варваров, мародеров, насильников. Они удерживали в этой школе (школа в селе Ягодное — Ред.) в подвале более 300 человек, расстреливали их и пытали, а дети рисовали на стенах рисунки и писали Слава Украине. Когда “освободители” убегали и оставили свою еду, освобожденные жители не стали ее есть, — рассказал Алексей Резников.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили село Ягодное Черниговской области 4 апреля. Сразу после этого началась зачистка, а населению стали подвозить гуманитарную помощь.

О том, что в школе села Ягодное оккупанты удерживали сотни людей, среди которых — пенсионеры и маленькие дети, сообщал глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его данным, в подвальных помещениях школы без еды, воды, света и отопления люди болели и умирали.