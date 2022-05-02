По состоянию на 68-е сутки полномасштабной войны в Украине сохраняется угроза нанесения российскими войсками ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

Карта боевых действий в Украине на 02.05.2022

По данным Генерального штаба ВСУ, на Северском направлении российский враг из минометов обстреливал позиции наших военных в районе Сеньковки Черниговской области.

На Слобожанском направлении продолжаются обстрелы Харькова и населённых пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении враг продолжает наступать на Барвенково и Славянск. Обстрелы не утихают.

На Донецком направлении бои идут практически по всей линии столкновения.

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В британской разведке сообщили, что с начала войны в Украине Российская Федерация привлекла более 120 батальонных тактических групп, что составляет около 65% всей ее наземной боевой численности.

Стоит отметить, что враг несет значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника.

Сегодня утром, 2 мая, российские военные обстреляли элеватор в Днепропетровской области.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 68-е сутки.

За ситуацией в городах и регионах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, UK Ministry of Defence

Фото: Генштаб ВСУ, ISW