Подрыв моста возле Мелитополя: эксперт рассказал о последствиях для оккупантов

Российские военные еще несколько дней могут пытаться наращивать усилия, но после этого им понадобится оперативная пауза, чтобы пополнить резервы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил военный эксперт Олег Жданов. Прокомментировал эксперт и то, как подрыв моста вблизи Мелитополя, по которому россияне везли оружие и топливо из оккупированного Крыма, повлиял на ситуацию.

— Подрыв этого моста очень сильно усложнил поставки войскам РФ техники, вооружения, особенно боеприпасов и горюче-смазочных материалов. А расходы боеприпасов и топлива просто безумные во время интенсивных боевых действий. Логистика сильно влияет на ситуацию, – объяснил он.

Также Олег Жданов добавил, что на Донбассе идут достаточно интенсивные боевые действия. Но, по мнению эксперта, это наступление может закончиться примерно накануне 9 мая, поскольку силы у захватчиков и сформированные резервы заканчиваются. Поэтому дальше понадобится оперативная пауза.

В то же время Олег Жданов отметил, что украинское контрнаступление зависит от поставок нашей стране вооружения.

По информации Генштаба ВСУ, на Донецком направлении бои идут практически вдоль всей линии столкновения. Но враг несет большие потери, особенно в артиллерии.

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Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

Большео ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.