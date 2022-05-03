Сравнивать Зеленского с Гитлером – проявление трусости: Пинчук ответил Лаврову

Бизнесмен и филантроп, член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Виктор Пинчук ответил на антисемитское заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сравнившего президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером только потому, что у него якобы тоже еврейская кровь.

Он считает, что это просто очередное проявление трусости, лживости и подлости врага Украины, и весь цивилизованный мир это понимает.

– Сегодня я пришел в дом на улице Владимирской, 45 – в одно из важнейших для меня мест в Киеве. Из этого дома мой дед-еврей на рассвете 22 июня 1941-го пошел воевать против Гитлера. Из этого дома моя мама, тогда 5-летняя еврейская девочка, была эвакуирована, и потому не была расстреляна фашистами в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, — сказал Пинчук.

По его словам, во время Второй мировой войны геноцид еврейского народа творили фашисты, а сегодня рашисты устроили геноцид украинского народа.

– Поэтому заявление министра иностранных дел России, в котором он сравнил президента Украины Зеленского с Гитлером, считаю очередным ярким проявлением трусости, лживости и подлости нашего врага. К счастью, весь цивилизованный мир это хорошо понимает! – подчеркнул бизнесмен.

Заявление Лаврова вызвало бурную реакцию в Украине и в Израиле.

В частности, глава МИД Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что слова российского министра демонстрируют лишь то, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам.

Во внешнеполитическом ведомстве Израиля возмущены словами Лаврова и ждут от него извинений, а также вызвали посла РФ в МИД для объяснений.

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Источник: Фонд Пінчука

Фото: Фонд Пінчука