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Факты / Мир

Президент прокомментировал слухи о военных операциях Украины в РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина проводит военные операции в пределах своих международно признанных границ. При этом о каких-либо действиях на территории России ему ничего неизвестно.

Об этом он сказал в интервью греческому ΕRΤ.

– Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что мы имеем полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. Другие действия – мне не известно, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в приграничных с Украиной областях Российской Федерации то и дело происходят пожары на территории военных объектов, происходят “хлопки” на российских нефтебазах, также известно о случае обрушения конструкции железнодорожного моста.

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Фото: Офис президента

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