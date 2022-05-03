Президент прокомментировал слухи о военных операциях Украины в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина проводит военные операции в пределах своих международно признанных границ. При этом о каких-либо действиях на территории России ему ничего неизвестно.

Об этом он сказал в интервью греческому ΕRΤ.

– Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что мы имеем полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. Другие действия – мне не известно, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в приграничных с Украиной областях Российской Федерации то и дело происходят пожары на территории военных объектов, происходят “хлопки” на российских нефтебазах, также известно о случае обрушения конструкции железнодорожного моста.