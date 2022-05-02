Российские захватчики примотали ребенка к мертвой матери, а между ними оставили мину – журналист

В одном из украинских городов российские оккупанты убили мать, примотали к ней ее живого ребенка, а посредине заложили мину.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, слова которого привел украинский журналист Виктор Шлинчак у себя на странице Facebook.

– Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска. Но сегодня на встрече министр обороны Алексей Резников рассказал просто невероятно ужасающую историю одного освобожденного города. Где рашисты убили молодую мать, а живого ребенка примотали к нему и прикрепили между ребенком и трупом мину. Когда разматывали, мина сдетонировала, – отметил журналист.

Напомним, ранее житель Мотыжина рассказал о зверствах российских солдат, от которых спасались лишь пулей в затылок.