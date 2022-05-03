Санкции против РФ, финансовая помощь и восстановление: Зеленский встретился с министром МИД Дании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофодом.

— Важно, что сотрудничество между нашими государствами действительно динамично и плодотворно, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украина нуждается в максимальной оборонной помощи.

— Я знаю, что Дания уже многое сделала в этом вопросе и продолжает делать, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит активную позицию Дании на счет ограничительных мер ЕС против РФ и рассчитывает на дальнейшую активную роль Копенгагена в санкционном давлении.

В ходе переговоров глава государства обсудил финансовую помощь экономике нашей страны, а также дальнейшую совместную работу по привлечению агрессора к ответственности за преступления на территории нашего государства.

Глава государства поблагодарил правительство Дании за помощь в расчистке и восстановлении освобожденных украинских городов путем передачи соответствующей строительной техники. Президент высоко оценил готовность датской стороны сыграть ведущую роль в восстановлении Николаева вместе с другими международными партнерами.

Источник: Президент Украины