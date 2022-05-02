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Факты / Украина

В Харькове прогремели мощные взрывы, местные сообщают о пожаре

Илья Нежигай редактор ленты
В Харькове прогремели мощные взрывы, местные сообщают о пожаре

Жители Харькова сообщают о нескольких мощных взрывах, в результате чего разгорелся масштабный пожар.

Жителей города призывают оставаться в укрытиях, в то же время жители Харькова пишут, что перед взрывами воздушная тревога не объявлялась.

Некоторые жители пишет, что взрыв произошел на севере города, другие говорят, что звук от взрыва был отчетливо слышен в центре Харькова.

Информация о местах нанесенных Россией ударов также неизвестна. Вооруженные силы Украины призывают не распространять точную информацию о географии артиллерийных, ракетных или авиаударов в сети, что может служить данными для корректировки огня врагом.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

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