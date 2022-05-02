Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украине выгодна всеобщая мобилизация в России.

Об этом он сказал в интервью адвокату Марку Фейгину.

По словам Арестовича, всеобщей мобилизации в РФ ждут те, кто сейчас там объединился в ячейки легиона Свобода России. Как только объявят о мобилизации и их призовут в армию, у них в руках появится оружие.

— Мобилизация в России, общая – благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже необратимый процесс. Лучшее, что может произойти, это всеобщая мобилизация в России. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить, – сказал Арестович.

По его словам, тот легион, который был создан в Украине из российских военнопленных, значительно пополнился теми, кто недавно приехал с территории РФ. Советник главы ОПУ отмечает, что это проверенные люди и среди них много офицеров “из серьезных вооруженных подразделений”.

Сейчас более двух десятков россиян, выразивших желание воевать на стороне Украины, уже на фронте выполняют боевые задания.

Арестович считает, что на вопрос, умеют ли россияне воевать, смело можно ответить утвердительно.

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Как заявил советник главы ОПУ, в результате общей мобилизации может оказаться, что в России существует гораздо больше очагов легиона Свобода России, чем ожидалось. Во-вторых, может начаться массовое присоединение людей к этим ячейкам.

— А в-третьих, они не прокормят эту массу людей… И это начнет валить российскую экономику еще быстрее, чем сейчас, – сказал Алексей Арестович.

По мнению советника, с момента оглашения общей мобилизации для российского президента начнется обратный отсчет.

— Сотни тысяч, или сколько там – десятки тысяч мобилизованных мужчин с оружием, которых насильно гонят на фронт… Вспомним 1917 год, когда батюшку-царя сняли мобилизованные… Нормальные русские мужики… нормальные, которых дернут от семей, они и постучатся в этот бункер (Путина) – прикладом, – заявил советник глава ОПУ Алексей Арестович.

Он считает, что в России всеобщая мобилизация закончится революцией.