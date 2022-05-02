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Факты / Украина

Враг продолжает наступление на Изюмском направлении и обстреливает Харьков – Генштаб

Маліновська Ангеліна
Війна в Україні

По состоянию на 2 мая, 18.00, наибольшую активность российские военные проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, враг и дальше наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

— Группировки врага из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов продолжают обстрелы города Харькова… Враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы жилых районов города Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей, — сообщается на странице Генштаба в Facebook.

На Изюмском направлении враг продолжает наступление по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. В Донецком направлении оккупанты по-прежнему хотят установить полный контроль над городами Рубежное и Попасная, а также продвинуться к городам Лиман и Северск.

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Кроме того, оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Орехова Запорожской области.

— На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения, — говорится в сводке.

Источник: Генштаб

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