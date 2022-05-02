Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России предпринимает совершенно непредсказуемые и нелогичные действия. Поэтому нельзя с абсолютной уверенностью говорить, что Кремль не решится применить ядерное оружие против нашего государства.

Об этом украинский лидер заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, отвечая на вопрос, как серьезно он воспринимает угрозу применения Владимиром Путиным ядерного оружия.

Зеленский обратил внимание на то, что российские оккупанты уже продемонстрировали безответственность во время захвата украинских АЭС.

– Когда сначала они захватили Чернобыльскую АЭС, после этого без всяких технических условий они хотели выбить всех наших технических работников, даже не понимая, что с этим делать. Впоследствии они захватили Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Когда они ее захватывали, из танков, другой бронированной техники конкретно стреляли по ядерным реакторам, по атомной электростанции… Стреляли из танков чеченцы и другие боевики, их армия, военные. Они заблокировали ее и просто по ней стреляли, – проинформировал Зеленский.

Президент уточнил, что Запорожская АЭС в шесть раз больше Чернобыльской АЭС. Поэтому в случае техногенной катастрофы ужасные последствия угрожали бы всей Европе.

Зеленский добавил, что российских оккупантов это никак не остановило. Президент также отметил, что не важно, давали ли им приказ стрелять или же только захватить АЭС, ответственность за это несет лицо, которое приказало захватить станцию.

– Так что вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть, как было у нас с атомной генерацией. И потому я просто не могу сказать на 100%, что нет, они не будут использовать или они будут. Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им все равно. Наихудшие люди – которым все равно, — подчеркнул Зеленский.

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Как известно, после серии провалов, которые потерпели путинские войска в Украине, Кремль начал пугать возможностью применения ядерного оружия.

В середине апреля Владимир Зеленский заявлял, что лидерам стран мира следует быть готовыми к применению РФ тактического ядерного оружия.

А в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, 26 апреля, украинский лидер выступил за установление глобального контроля над российскими атомными объектами и ядерными технологиями.