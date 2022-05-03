Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>405 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир

Зеленский рассказал, можно ли было спасти Мариуполь от осады РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
маріуполь

Президент Владимир Зеленский пояснил, можно ли было спасти Мариуполь от российской осады с помощью усиления восточного фронта. Такой вопрос во время интервью задал ему журналист греческого телеканала ΕRΤ.

– Самая мощная группировка находится именно на востоке государства и на юге. Самые мощные военные, которые там стоят с 2014 года, на востоке нашей страны. Усилить ту ситуацию наши военные ничем не могли. Она максимально усилена. Просто сравнивать государство, которое в 28 раз больше нас, и армия у которой больше, чем у нас, во много-много раз, и техники у которой больше в 20-30 раз – сравнивать сложно, – подчеркнул президент.

Он сообщил, что украинцы борются так, как могут, и результаты все видят.

Читайте
"Пронацистскость" – это миф: Зеленский рассказал греческим СМИ правду об Азове

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка