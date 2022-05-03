Президент Владимир Зеленский пояснил, можно ли было спасти Мариуполь от российской осады с помощью усиления восточного фронта. Такой вопрос во время интервью задал ему журналист греческого телеканала ΕRΤ.

– Самая мощная группировка находится именно на востоке государства и на юге. Самые мощные военные, которые там стоят с 2014 года, на востоке нашей страны. Усилить ту ситуацию наши военные ничем не могли. Она максимально усилена. Просто сравнивать государство, которое в 28 раз больше нас, и армия у которой больше, чем у нас, во много-много раз, и техники у которой больше в 20-30 раз – сравнивать сложно, – подчеркнул президент.

Он сообщил, что украинцы борются так, как могут, и результаты все видят.