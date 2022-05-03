Антисемитское высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова очень помогло Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил Евгений Корнийчук, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле.

В Израиле на прошлой неделе отмечали печальную дату – Память катастроф. Люди упоминали 6 млн евреев, погибших во время Второй мировой войны, в том числе во время Холокоста.

– Реакция общества на слова Лаврова была молниеносной. Первоначально министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил об абсолютной недопустимости такого изречения. Затем на эту тему говорил премьер Нафтали Беннет. То есть никто не остался в стороне, – сказал Евгений Корнийчук.

Украинский посол констатировал, что Россию, кроме россиян, больше никто не интересует.

А что касается высказывания Лаврова, что у Адольфа Гитлера якобы могли быть еврейские корни, то Евгений Корнийчук напомнил, что в начале войны в Украине российское руководство не подбирало слов и о высокопоставленных чиновниках нашей страны — называло их “подонками и наркоманами”. То есть для Кремля это не в первый раз — унижать правительства других стран и их народы.

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– Израильское правительство и так нас поддерживает – оказывает гуманитарную помощь, полностью поддерживает санкции… А высказывания Лаврова лишь играют на руку Украине. Заявление Лаврова дает козыри украинским дипломатам, – говорит Корнийчук.

По его словам, Израиль уже предоставил Украине шлемы и бронежилеты. И сейчас дипломаты работают над тем, чтобы Израиль мог передать еще и вооружение, в том числе тяжелое.

Напомним, Сергея Лаврова во время интервью итальянскому телеканалу спросили, почему Россия заявляла о “денацификации” Украины, когда президент Владимир Зеленский сам является евреем.

Лавров в ответ сказал, что еврейские корни президента Зеленского не подрывают позиции Путина.

— Когда говорят: что это за денацификация, если мы евреи? Я думаю, что у Гитлера тоже было еврейское происхождение, то это ничего не значит, — сказал Лавров итальянскому Rete 4.

Уже давно мы слышим, как мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты – это евреи, добавил глава МИД РФ Лавров.