Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 3 мая 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель-Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр – Лозовая

09:02 176/175 Жмеринка – Запорожье-1

09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

16:39 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

20:24 176/175 Запорожье-1 — Жмеринка

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

23:26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пасс

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.