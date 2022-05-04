Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной подстанции на Закарпатье

Вечером 3 мая произошел взрыв на Закарпатье. Российская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций.

Прилет ракеты, по словам главы Закарпатской ОВА Виктора Никиты, произошел в горном районе, возле вокзала в Воловце.

– На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости, — написал глава ОВА.

Информация о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по Закарпатью уточняется. К ликвидации последствий были привлечены соответствующие службы.