Город Чернигов возвращается к жизни после российских массированных обстрелов и блокады, которую в течение недель осуществляли войска РФ.

В конце марта страна-агрессор Россия начала отводить свои войска из северных регионов Украины. Только в начале апреля удалось возобновить сообщение между Черниговом и Центральной Украиной.

Тогда же был восстановлен контроль над границей в Черниговской области: 4 апреля над военным городком пограничного отряда вновь подняли флаг Украины.

В марте Чернигов находился в оперативном окружении российских войск. Враг уничтожил единственный мост, который соединял город с южно-киевским направлением, из-за чего не было возможности организовать гуманитарный коридор и увезти раненых.

Путинские войска совершали постоянные бомбардировки города, сбрасывали авиабомбы. Пострадали жилые дома, школы, детсады, больницы, библиотеки и другая инфраструктура.

Сейчас в разрушенных российскими захватчиками домах невозможно жить. В центре города стоят почерневшие от обстрелов РФ многоэтажки с выбитыми окнами и стенами, пробитыми российскими снарядами. Кое-где разрушены целые этажи. Возле домов – сожженные дотла автомобили.

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Украинцы, потерявшие жилье из-за российских бомбардировок, теперь вынуждены жить в подвальных помещениях в тяжелых условиях.

– Дом заселялся, а для лишних вещей делали подвальчики. А сейчас уже как жилье, — рассказал один из жителей Чернигова, который живет вместе с сестрой в таком подвальном помещении.

По словам мужчины, еду приготовить негде, а потому приходится питаться консервами.

Как рассказывал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, серьезные повреждения во время российских обстрелов получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Также повреждены коммуникации города: в частности, те, что на поверхности, уничтожены на 70-100%.

По оценкам Атрошенко, войска РФ своими бомбардировками нанесли ущерб Чернигову на десятки миллиардов грн. Только для перестройки ТЭЦ требуется около €200-300 млн. По мнению мэра, на восстановление Чернигова понадобится не менее четырех лет.

Владислав Атрошенко также информировал, что из-за полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, в Чернигове погибли около 700 человек. По состоянию на начало апреля около 40 человек считались пропавшими без вести.

Фото: Черниговская ОВА