Арестович рассказал, когда начнется третий цикл войны в Украине

Войска РФ готовятся к третьему циклу войны в Украине, который начнется во второй половине мая.

О возможных трех сценариях того, как будут развиваться события в этот период, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы Фейгин Live.

— Возможны три варианта: первый – мы не успеем подготовиться, а они продолжат давить. Это Донбасская, Криворожская и Запорожская операции. На этих направлениях враг будет пытаться добиться успеха. Второй – мы выровняем паритет и станем на позиционную борьбу. И третий вариант – мы успеем накопить транш и на отдельных участках перейдем в наступление, а эта масса плохо обученных людей будет обороняться, – говорит Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что Россия будет стягивать новые силы в Украину, пока в РФ не закончится население, которое может воевать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Фейгин Live