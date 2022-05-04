Министерство иностранных дел Британии опубликовало заявление о введении запрета на экспорт своих услуг в Россию, а также сообщило о добавлении в санкционных список еще 63 организаций и лиц, часть из которых – кремлевские пропагандисты.

– Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут получать выгоду от британских бухгалтерских услуг мирового класса, управленческого консультирования и PR-услуг, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах. Россия сильно зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику, – отмечается в сообщении.

Среди 63 новых подсанкционных многие связаны с кремлевскими медиа, в частности – с Первым каналом, который известен распространением дезинформации и оправданием незаконного вторжения Путина.

Сообщается, что среди тех, кто попал под санкции – военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент российской газеты Комсомольская правда Александр Коц, спецкор Дмитрий Стешин.

Также санкции Великобритании включают в себя блокировку контента пропагандистских ресурсов Маргариты Симоньян RT и Sputnik.

– Слишком долго RT и Sputnik выдавали опасную чепуху, прикрываясь серьезными новостями, чтобы оправдать вторжение Путина в Украину. Эти торговые точки уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перекрыли доступ к их веб-сайтам, учетным записям в социальных сетях и приложениям, чтобы еще больше остановить распространение их лжи, – отметил Министр технологий и цифровой экономики Британии Крис Филп.

Под ограничения попало и Всероссийское государственное телевидение и радиовещание – крупный государственный вещатель, который сыграл ключевую роль в оправдании путинской агрессии против Украины.

Санкции ввели против ИнфоРос – информационного агентства, которое распространяет дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно связанно с российскими спецслужбами, а также – SouthFront, дезинформационного сайта, распространяющего ложную информацию, чтобы оправдать вторжение России в Украину.

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Отмечается, что Британия планирует продолжать тесно сотрудничать с платформами социальных сетей и союзниками, чтобы раскрывать, разоблачать и противодействовать операции Кремля по дезинформации.