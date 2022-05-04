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Факты / Мир

Руководство РФ изменило тактику в войне с Украиной – Маляр

Анастасия Гевко редактор ленты
Ганна Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила об изменениях в тактике Российской Федерации после того, как российская армия провалилась при наступлении под Киевом.

– Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда с самого начала они планировали захватить Киев, то бросили сюда свои элитные военные подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места, – сообщила она в интервью НВ.

Маляр добавила, что в этой войне у рашистов пока было и есть преимущество по числу личного состава и вооружения, у Украины же – в стратегии, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе. 

Замминистра отметила, что именно поэтому у противника больше потерь.

– С другой стороны, мы не должны недооценивать врага, потому что враг мощный. Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику, они подстроились под нас, действуют схожим образом. Я недавно вернулась с Востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что россияне стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Потому и война сейчас немного другая, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат этакого обмена ходами, – резюмировала Анна Маляр.

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Источник: Новое время

Фото: Минобороны

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