Российский оккупант рассказал Службе безопасности Украины, как расстреливал мирное население Украины. В СБУ отметили, что это одно из первых признаний, которое удалось получить.

На обнародованном видео – 21-летний командир отделения Вадим. Он рассказал, что пошел на войну в Украину, чтобы материально поддержать свою мать.

Но боевые действия продолжались для него недолго и ограничились пересечением границы, продвижением на Сумщину, а затем сопровождением колонны с ранеными в Россию. По дороге оккупантов разбили украинские защитники, поэтому этот “герой” вместе с другими захватчиками забрали два автомобиля у обычных украинцев.

Оккупант в упор выпустил очередь в гражданского, который попался на глаза захватчикам.

– Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше, – цинично признался захватчик.

В СБУ говорят, что за нарушение законов и обычаев войны ему теперь грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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Оккупанты не только цинично убивают мирное население Украины. На днях стало известно, что во временно оккупированном городе Каховка (Херсонская область) российские захватчики устроили пыточною. Там они издеваются над заложниками, избивают их и подвергают пыткам, используя электрический ток.

Оккупанты задерживают на улицах Каховки как активистов и участников АТО/ООС, так и мужчин, которые не выходили на митинги против российской оккупации и не имеют отношения к военной службе.