Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>406 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина

Спутниковые снимки показали, как оккупанты уничтожают завод Азовсталь с конца марта

Илья Нежигай редактор ленты
Спутниковые снимки показали, как оккупанты уничтожают завод Азовсталь с конца марта

После эвакуации гражданских лиц с завода Азовсталь в Мариуполе, оккупационные войска РФ продолжили обстрел комбината.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies в период с 22 марта по 29 апреля показывают, как был разрушен завод.

Ранее про успешную эвакуацию 156 людей сообщали украинские власти.

Согласно данным как украинской, так российской сторон, захватнические войска РФ начали новые атаки по металлургическому комбинату сразу после эвакуации.

Заместитель командира украинского полка Азов, капитан Святослав Паламар сообщал, что на территории окруженного завода остается более 100 гражданских лиц.

На спутниковых снимках можно увидеть, как российские войска медленно уничтожают завод с конца марта.

Related video

Вот как выглядел завод 22 марта, когда на крышах можно заметить несколько дыр, а также разбросанные обломки вокруг.

Позднее, на снимках за 9 апреля, можно рассмотреть металлургический комплекс более двух недель спустя.

А на этом спутниковом снимке, сделанном компанией Maxar Technologies 29 апреля, видно, что почти все здания на территории завода разрушены. Некоторые крыши полностью обрушились, а другие здания превратились в руины.

Ранее Факты ICTV писали, какие вещи первой необходимости следует брать с собой во время эвакуации.

Читайте
Держат стоя в тесных камерах: что происходит в фильтрационных центрах Мариуполя

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка