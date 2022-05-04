После эвакуации гражданских лиц с завода Азовсталь в Мариуполе, оккупационные войска РФ продолжили обстрел комбината.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies в период с 22 марта по 29 апреля показывают, как был разрушен завод.

Ранее про успешную эвакуацию 156 людей сообщали украинские власти.

Согласно данным как украинской, так российской сторон, захватнические войска РФ начали новые атаки по металлургическому комбинату сразу после эвакуации.

Заместитель командира украинского полка Азов, капитан Святослав Паламар сообщал, что на территории окруженного завода остается более 100 гражданских лиц.

На спутниковых снимках можно увидеть, как российские войска медленно уничтожают завод с конца марта.

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Вот как выглядел завод 22 марта, когда на крышах можно заметить несколько дыр, а также разбросанные обломки вокруг.

Позднее, на снимках за 9 апреля, можно рассмотреть металлургический комплекс более двух недель спустя.

А на этом спутниковом снимке, сделанном компанией Maxar Technologies 29 апреля, видно, что почти все здания на территории завода разрушены. Некоторые крыши полностью обрушились, а другие здания превратились в руины.

Ранее Факты ICTV писали, какие вещи первой необходимости следует брать с собой во время эвакуации.