В Верховной Раде объяснили, когда исчезнет дефицит топлива в Украине

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что уже через считанные дни в Украине нормализуется ситуация с автомобильным топливом, и его дефицит останется в прошлом.

— Мы много работаем с правительством, и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива, — отметил Александр Корниенко.

Он также добавил, что будут другие цены, но возможность купить топливо для автотранспорта будет.

В частности, первый вице-спикер парламента отметил, что в начале введения военного положения была принята мощная налоговая и таможенная реформа. Освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров, смогли дать такие условия, что часть бизнеса может работать фактически по единому налогу в 2 %.

– Конечно, есть нюансы – крупному бизнесу на это труднее будет перейти, но для большинства бизнесов – эта система подходит, – отметил он.

– Но надо понимать, что эти процессы связаны с привлечением финансирования от наших партнеров. И Верховная Рада Украины участвует в этом, — резюмировал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.