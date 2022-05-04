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Факты / Украина

Нанося удары по Закарпатью, Россия пытается выместить свое бессилие — Зеленский

Илья Нежигай редактор ленты
Володимир Зеленський

Россия не сможет одержать победу над Украиной, но может уничтожить детские аттракционы в Харькове.

Об этом 3 мая в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что ракетные удары РФ по украинским городам крайне нервной реакцией на успехи Украины.

Среди регионов, подвергшихся российским ракетным ударам, Владимир Зеленский упомянул Львов, Винницу, Киевскую, Днепропетровскую области, Одессу и Харьковщину.

– Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью? Что именно это может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие. Потому что Украина им не под силу, — сказал президент Зеленский.

В то же время он добавил, что России по силам сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост.

– Или вообще склад с зерном или жилой дом с людьми. Чем больше таких ударов – тем дальше Россия от цивилизации. От того, что называется цивилизованностью, – сказал президент.

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