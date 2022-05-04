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Факты / Украина

Ни шагу назад: Зеленский заявил о новом этапе войны с Россией

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Ни шагу назад: Зеленский заявил о новом этапе войны с Россией

Украина вышла на новый этап войны с Россией. Нашим военным удалось остановить продвижение оккупантов вперед.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

– Мы сейчас видим, что мы не отступаем. На сегодняшний день это уже новый этап. Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы российскими военными и техникой. Там мы ждем соответствующей техники с нашей стороны, чтобы была возможность давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад, – заверил он.

Владимир Зеленский добавил, что сначала нужно сделать все, чтобы остановить войну в Украине, а уже потом начать дипломатию. По его словам, украинская сторона будет пытаться искать компромиссы путем диалога там, где это возможно.

В то же время Украина будет показывать свою позицию как равноправный партнер в любом диалоге.

Ранее Владимир Зеленский уже объяснял, что конечная цель Украины в войне с Россией — восстановление территориальной целостности, включая аннексированный в 2014 году полуостров Крым.

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Фото: Офис президента

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