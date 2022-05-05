Арестович назвал даты возможного контрнаступления армии Украины

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о вероятном начале контрнаступления украинской армии в войне, развязанной Российской Федерацией на украинских землях, а также оценил, от чего зависит его успех.

– Контрнаступление возможно при накоплении огромного количества западного оружия, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад – перевооруженных, обученных, согласованных. По срокам и по снабжению это возможно не раньше середины июня. Скорее всего, это будет вторая половина июня – июль при самых благоприятных условиях, – рассказал он 5 мая во время всеукраинского телемарафона.

Арестович подчеркнул, что оккупанты пытались нанести мощный удар по украинским позициям этой ночью.

– Нанесли и попытались перейти в атаку на Изюмском и Запорожском направлениях. Не очень удачно у них получилось, потому что наши войска действуют на опережение и даже на Харьковском направлении и в Херсонской области удалось продвинуться нашим войскам, зайти в определенные населенные пункты, – сказал советник главы ОП.

По словам Арестовича, вряд ли россиянам вообще удастся получить хоть какие-нибудь значимые результаты в этой войне до 9 мая, из-за чего министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже начал пытаться обесценить эту дату, говоря, что россияне вроде бы не привязываются ни к каким датам.

– Однако понятно, что результатов они будут ожидать, и будут столь же тяжелые бои, как сейчас, до исчерпания российского наступательного потенциала… Россияне не готовы к мобилизации, потому что они могут призвать хоть 17 млн ​​человек. Но чем их кормить, чем вооружать? Вопрос в том, сколько они соберут, когда и какого качества. Я считаю, что они стараются постоянно давить на нас, чтобы мы тратили на них западное оружие, не имея возможности его накопить для наступления. Это стратегически проигрышная ситуация для них, но оперативно еще предстоит держаться. В ближайшие месяцы это будет долгая, кровавая, рутинная война, – резюмировал советник главы ОП.