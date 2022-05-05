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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 5 мая 2022 года

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
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Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 5 мая 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

  • 04:12 92/91 Одесса-Главная — Лозовая
  • 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
  • 05:09 87/88 Ковель — Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница — Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:02 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1
  • 09: 27 3/4 Львов-Запорожье-1
  • 14: 26 41/42 Днепр-Им. Т. Шевченко
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
  • 17: 00 797 Днепр — Львов
  • 17: 30 232/231 Днепр-Львов
  • 19:10 54/53 Днепр — Одесса-Главная
  • 20: 24 176/175 Запорожье-1-Жмеринка
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 — Львов
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

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Фото: Depositphotos

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