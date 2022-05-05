Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 5 мая 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева:

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, курсирующих 5 мая из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пас – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 5 мая из Киева:

02: 50 21/22 Трускавец-Харьков-Пас

03: 18 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

03: 54 164/163 Киев-Пас-Харьков-Пас

06: 03 164/163 Харьков-Пас-Киев-Пас

06: 30 176/175 Запорожье-1-Жмеринка

07:20 786/785 Киев-Пас — Шостка

08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас

08: 03 50/49 Трускавец-Киев-Пас

08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

12: 11 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск

12: 17 885 Киев-Пас-Ровно

13: 38 779/780 Киев-Пас — Сумы

14:07 749/750 Киев-Пас — Вена

14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15: 02 55/56 Фастов — Львов

15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны

15: 18 702 Киев-Пас-Чернигов

17:00 705/706 Киев-Пас — Пшемысль

17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг

18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород

19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава

19: 46 45/46 Ужгород-Лозовая

19: 48 95/96 Киев-Пас-Ворохта

20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец

20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта

20: 21 60/58 Киев-Пас-Чо

21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

21: 15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель

21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 7/8 Коломыя — Черновцы

22: 37 91/92 Киев-Пас Львов

22: 38 46/45 Лозовая-Ужгород

22: 54 23/24 Ковель-Киев-Пас

23:05 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця