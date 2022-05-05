Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 5 мая 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Киева:
- 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород
График движения поездов, курсирующих 5 мая из Киева за границу:
- 08:30 715/716 Киев-Пас – Пшемысль
- 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
- 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
График движения платных поездов, курсирующих 5 мая из Киева:
- 02: 50 21/22 Трускавец-Харьков-Пас
- 03: 18 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 03: 54 164/163 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 06: 03 164/163 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 06: 30 176/175 Запорожье-1-Жмеринка
- 07:20 786/785 Киев-Пас — Шостка
- 08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 08: 03 50/49 Трускавец-Киев-Пас
- 08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 12: 11 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 12: 17 885 Киев-Пас-Ровно
- 13: 38 779/780 Киев-Пас — Сумы
- 14:07 749/750 Киев-Пас — Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15: 02 55/56 Фастов — Львов
- 15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны
- 15: 18 702 Киев-Пас-Чернигов
- 17:00 705/706 Киев-Пас — Пшемысль
- 17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
- 18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава
- 19: 46 45/46 Ужгород-Лозовая
- 19: 48 95/96 Киев-Пас-Ворохта
- 20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 20: 21 60/58 Киев-Пас-Чо
- 21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 21: 15 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель
- 21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
- 22: 37 91/92 Киев-Пас Львов
- 22: 38 46/45 Лозовая-Ужгород
- 22: 54 23/24 Ковель-Киев-Пас
- 23:05 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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Фото: Укрзализныця