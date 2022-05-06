Глава МИД Германии планирует посетить Украину – канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время глава МИД Германии Анналена Бербок планирует посетить Украину.

— Глава МИД в ближайшее время будет в Украине, — сказал он журналистам в Берлине в четверг.

По его словам, к такой договоренности во время телефонного разговора пришли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский.

Напомним, что во время телефонного разговора Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский наладили свое общение и избавились от всех негативных моментов в отношениях из прошлого.