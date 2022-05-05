Российские оккупанты в поселках Безыменное и Казацкое Новоазовского района Донецкой области создали настоящее гетто для мариупольцев.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным, почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин — это почти 2 тысячи человек.

– Около двух тысяч человек, которых разместили в селах Безыменное и Казацкое Новоазовского района. Формальный повод – для проведения фильтрации. Никаких личных вещей с собой взять не разрешили, паспорта и другие документы отобрали, — отмечают в Мариупольском горсовете.

В селе Безыменное мужчин поселили в помещении школы и клуба. На видео ниже именно школа.

— Четвертую неделю мужчин силой удерживают, не разрешают покидать территорию школы без конвоя российских военных, — отмечают в горсовете.

Люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не оказывается.

Кроме того, среди удерживаемых людей уже зафиксирован первый случай туберкулеза. В изолятор превратили спортивный зал школы – там находится без медицинского ухода большое количество людей.

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В селе Казацкое умер мужчина, потому что оккупанты отказались вызвать скорую помощь.

Кроме того, людям угрожают пытками и расстрелами, если кто-то из удерживаемых исчезнет.

— Трехразовое питание настоящей баландой. Точка гигиены – одна раковина с холодной водой на тысячи человек. Это повышает заболеваемость среди удерживаемых мужчин, — отмечают в мэрии Мариуполя.

Документов мариупольцы при себе не имеют, все получили бумагу о прохождении фильтрации, но и она не дает им права покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, но мужчины были задержаны и избиты.

— Последняя неудачная попытка была прорваться в эвакуационные автобусы ООН и Красный Крест, которые удерживаемые видели из окон, — рассказали в горсовете.

Все удерживаемые люди, даже больные и с инвалидностью, должны работать на благоустройство в селе Безименное и Новоазовске под конвоем российских военных.

Сами же оккупанты еще не решили, что дальше делать с этими людьми — привлекать к расчистке Мариуполя от завалов или мобилизировать в свою армию.

К тому же, в понедельник, 2 мая, на построении мужчинам объявили, что они будут участвовать в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве пленных. Для этого их переоденут в форму украинских солдат.

Женщины, оставшиеся в районах Гуглино, Мирном и Волонтеровке, боятся выходить на улицу из-за страха изнасилования. Кроме того, российские военные безжалостно грабят дома.

– Все это еще раз показывает реалии оккупации. Превращение Мариуполя в настоящее гетто. О чем снова молчит мир… Все видео аутентичны без корректировок и редакции, — подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем обнаружено несколько мест массового захоронения людей.

Тем временем в дома людей, выехавших из временно захваченной войсками РФ территории города, российские наемники начали заселять неизвестных лиц.

Источник: Петр Андрющенко