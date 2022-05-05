Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупационные войска анонсировали “режим тишины” для якобы эвакуации гражданских из Азовстали.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщают Факты ICTV.

По его словам, россияне анонсировали тишину для эвакуации из Азовстали, однако ни одного официального подтверждения от украинской стороны или ООН пока нет.

Петр Андрющенко рассказывает, что россияне всегда так поступают — прикрывают свои коварные действия вроде бы благородными поступками.

– На самом деле это связано с тем, что к боевым действиям причастна часть левобережья города. На этот раз перед штурмом Азовстали россияне не закрыли этот район. Там прячутся гражданские. И скорее всего оккупанты просто хотят сделать очередное пропагандистское видео, что якобы люди из Азовстали выходят, — рассказал советник мэра Мариуполя.

По его информации, в настоящее время на Азовстали находятся около 200 гражданских.

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Что касается самого металлургического комбината, Андрющенко подчеркнул, что там продолжаются очень жестокие и тяжелые бои.

В свою очередь, военно-политическое руководство государства постоянно работает над тем, чтобы спасти из Азовстали не только гражданских, но и украинских военных, в частности: Азов, часть 36-й бригады, пограничников, часть теробороновцев.