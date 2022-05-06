Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что Российская Федерация с высокой долей вероятности продолжит массированные обстрелы всей территории Украины ракетами.

– Они пробуют уничтожать нашу логистическую инфраструктуру. Потому что одна из основных задач россиян на сегодняшний момент – сделать так, чтобы товары в принципе не шли с запада на восток и с востока на запад. Мы все говорим сейчас о восточном направлении, но давайте не забывать, что западное направление – это наши экспортные возможности, это деньги, которые могут заходить в страну, – сказал он.

Он отметил, что по состоянию на сейчас, несмотря на обстрелы, можно увидеть, что украинская железная дорога справляется, хотя поезда и опаздывают.

– Но поезда идут, ремонты происходят, и я думаю, что врагу ничего не удастся… То, что мы перешли в контрнаступление, то, что они проваливаются со своими задачами, а также то, что они продолжают эти массированные удары, говорит о том, что они ищут хоть какие-то возможности зацепиться и попытаться показать свои победы, – сказал Денисенко.

По его словам, за победу 9 мая в РФ могут попытаться выставить объявление об аннексии ОРДЛО, Херсонщины и части Запорожской области. Советник министра утверждает, что в Кремле сейчас есть две группы, одна из которых выступает за такую аннексию, а вторая – отмечает, что этого делать нельзя, потому что это поставит крест на возможности проводить дальнейшие переговоры с Украиной. Сейчас там пытаются о чем-то договориться.