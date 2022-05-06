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Факты / Украина

В Краматорске раздался мощный взрыв

Илья Нежигай редактор ленты
В Краматорске раздался мощный взрыв

В Краматорске раздался мощный взрыв.

При этом оглашения воздушной тревоги в городе не произошло.

Пока нет официального подтверждения, данные о взрыве уточняются.

Информация о местах обстрелов также неизвестна. Вооруженные силы Украины ранее призывали не распространять информацию о географии артиллерийных, ракетных или авиаударов в сети, что может служить данными для корректировки огня для врага.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Накануне глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что утром 5 мая оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, в результате которого повреждены 810 квартир в 32 многоэтажных домах.

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Кроме многоэтажек, были повреждены шесть частных домов, две школы, детсад, медучреждение и другие объекты.

Было ранено 25 человек.

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Фото: Depositphotos

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