Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к представителям украинской власти и всем гражданам с просьбой воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, чтобы это не повлияло на решение испанского суда о его выдаче Украине.

– Прошу всех сбавить темп, избавиться от лишних эмоций. Да, я сейчас говорю о задержании на территории Испании Шария. Офис генерального прокурора сегодня подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерения запрашивать выдачу Анатолия Шария, задержанного испанскими правоохранителями 4 мая 2022 года на основании ранее направленного запроса о его временном аресте, – написала она в соцсети.

Венедиктова объяснила это тем, что Шарий, с большой вероятностью, воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть добровольной экстрадиции.

По ее словам, если так и произойдет, то Шарий может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в частности, попытается убедить испанский суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности.

– Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права, – отметила генпрокурор.

Накануне в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Однако 5 мая испанский суд отпустил его под подписку о невыезде. У Шария забрали паспорт и обязали дважды в месяц являться в ближайший суд. Эти ограничения будут действовать в течение 40 дней.

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