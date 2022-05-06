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Факты / Украина

Ваша отвага важна для дальнейшего успеха: Зеленский и Буш провели онлайн-встречу

Маліновська Ангеліна Редактор сайта
Ваша отвага важна для дальнейшего успеха: Зеленский и Буш провели онлайн-встречу

43-й президент США Джордж Буш во время видеоконференции выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором.

– Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас, – отметил Джордж Буш.

Зеленский поблагодарил США и американский народ за поддержку.

– Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами. Американцы искренние, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца, – сказал глава государства.

Буш отметил стойкость Владимира Зеленского и народа Украины во время противостояния захватчикам.

– Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев, – подчеркнул 43-й президент США.

Со своей стороны Зеленский упомянул о трагических событиях, произошедших в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что тогда многие украинцы сочувствовали американскому народу и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.

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— Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример крепкого лидера, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства пригласил 43-го президента США посетить Украину в удобное для него время.

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Источник: Президент Украины

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