С начала полномасштабной войны в Украине удалось обнаружить и задержать более 750 вражеских диверсантов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, отчитываясь о работе правоохранителей в течение 10 недель со дня полномасштабного вторжения российских войск (то есть с 24 февраля).

– Продолжается работа по выявлению вражеских агентов и пособников оккупантов. Благодаря бдительности и качественной оперативной работе Национальная полиция Украины задержала более 750 вероятных диверсантов, – отметил он.

По словам Клименко, с 24 февраля правоохранители открыли уже более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных войсками РФ на территории Украины. Сбор доказательств жестоких преступлений российских захватчиков продолжается.

Кроме того, следователи открыли более 480 уголовных производств против коллаборантов – лиц, которые пошли на сотрудничество с врагом. Более 70 таких злоумышленников уже получили уведомление о подозрении.

Всего за 10 недель полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, полицейские получили от граждан почти 1 млн 900 тыс. сообщений. В Нацполиции отмечают уменьшение количества заявлений об уголовных правонарушениях.

– Количество заявлений об уголовных правонарушениях уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на сегодня по обращениям граждан зарегистрировано чуть более 36 тыс. преступлений, — рассказал Клименко.

По его словам, речь идет об имущественных преступлениях, совершенных в условиях военного положения (таких зафиксировано уже более 6 500, и из них более 5 900 – это кражи). Около 1 700 человек, причастных к разбоям и кражам, получили статус подозреваемых.

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По состоянию на 15 апреля в Службе безопасности Украины информировали, что с начала полномасштабной войны удалось выявить около 100 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) врага и задержать более 300 коллаборантов.

19 апреля в СБУ отчитались об разоблачении предателей-коллаборантов среди чиновников Укрзализныци и нейтрализации “спящей группы” ФСБ.

1 мая стало известно об обезвреживании глубоко законспирированной диверсионной группы Генштаба РФ, которая готовила теракт: планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси, после чего переложить вину на Украину и ее партнеров.

Источник: Игорь Клименко