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Факты / Украина

Активные бои на Донетчине и попытки штурма Северодонецка: ситуация в регионах

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Активные бои на Донетчине и попытки штурма Северодонецка: ситуация в регионах

Ночь в ряде областей Украины была неспокойной. Так, в Днепропетровской области вражеская ракета прилетела в Покровскую общину.

Она упала в поле, потому никто не пострадал. Также оккупанты обстреляли из Градов два села в Зеленодольской и Широковской общинах. Обошлось без пострадавших.

В Харькове ночь была с одиночными обстрелами на окраинах города. Пострадавших нет. В течение суток российские захватчики обстреляли Салтовку. Ранения получили пятеро мирных жителей. Также в течение суток был ракетный обстрел Лозовой, один человек погиб. На Изюмском направлении бои продолжаются.

На Луганщине были мощные обстрелы и попытки штурма Северодонецка. Вечером 5 мая вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в железнодорожное хозяйство Северодонецкого Азота.

16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Семь домов разрушены в Рубежном, два – в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Ореховом, Горском, Попасной. Двое погибших. В Лисичанске зафиксировали два ночных обстрела.

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В Донецкой области активные боевые действия продолжаются по всему фронту: Лиман, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Угледар, Большая Новоселка. Ночью и утром – постоянные воздушные тревоги.

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В Краматорске в результате вчерашнего обстрела сильно повреждены 32 многоэтажки, ранены 25 человек. Помимо жилых кварталов оккупанты активно атакуют ракетами промышленные объекты города.

Не прекращают захватчики обстреливать Авдеевский коксохимический завод. Также обстреляли поселок Нью-Йорк, а с пяти утра активизировали обстрелы Светлодарской общины.

На Херсонщине ситуация остается сложной, взрывы и обстрелы продолжаются. Стабильно критическая ситуация в оккупированных селах.

В Николаевской области 5 мая после 16.00 был прилет в Очакове на объекты инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет. Ночь прошла относительно спокойно.

Источник: Данные областных военных администраций

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Фото: Минобороны

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